’White Milano’ cresce e rilancia Oltre 300 brand scendono in pista

White Milano sempre più piattaforma di riferimento per il womenswear contemporaneo. La nuova edizione, dal 26 febbraio all’1 marzo al Fashion District, vede oltre 300 brand presenti, +10% rispetto a febbraio 2025, di cui 46% esteri e 54% italiani. Aumentano anche i buyer, con una maggiore presenza di operatori da USA, Cina, Giappone, Corea del Sud, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Portogallo, UAE, Brasile e Azerbaigian. Un’edizione – patrocinata da Regione Lombardia e dal Comune di Milano e sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – che valorizza il contributo di ICE (partner strategico insieme a Confartigianato Imprese). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

