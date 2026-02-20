’White Milano’ cresce e rilancia Oltre 300 brand scendono in pista
White Milano torna a crescere con oltre 300 brand in mostra, segnando un aumento del 10% rispetto alla precedente edizione di febbraio 2025. La fiera, in programma dal 26 febbraio all’1 marzo nel Fashion District, richiama espositori da tutto il mondo, con il 46% di provenienza internazionale. Tra i marchi presenti, molte nuove etichette di moda femminile puntano a conquistare il pubblico italiano e straniero. La manifestazione si conferma un punto di riferimento per il settore del womenswear contemporaneo.
White Milano sempre più piattaforma di riferimento per il womenswear contemporaneo. La nuova edizione, dal 26 febbraio all’1 marzo al Fashion District, vede oltre 300 brand presenti, +10% rispetto a febbraio 2025, di cui 46% esteri e 54% italiani. Aumentano anche i buyer, con una maggiore presenza di operatori da USA, Cina, Giappone, Corea del Sud, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Portogallo, UAE, Brasile e Azerbaigian. Un’edizione – patrocinata da Regione Lombardia e dal Comune di Milano e sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – che valorizza il contributo di ICE (partner strategico insieme a Confartigianato Imprese). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
