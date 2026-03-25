A Madrid, al circuito di Jarama, si svolge il Cupra Raval Madrid E-Prix, una gara della Formula E che mette in mostra le monoposto Gen3 Evo. Durante il fine settimana, si alternano prove, qualifiche e la corsa vera e propria, con squadre e piloti che adottano diverse strategie per ottenere il miglior risultato. La manifestazione rappresenta anche un'occasione per osservare le innovazioni tecnologiche nel settore delle vetture elettriche.

Al circuito di Jarama, alle porte di Madrid, il Cupra Raval E-Prix è l'occasione per creare un triplice racconto: approfondire il regolamento del campionato del mondo di Formula E, scoprire la tecnica delle monoposto a zero emissioni ma anche vivere un'emozione diversa rispetto a quella di tante altre categorie del motorsport (a partire dalle F1), tra la competizione in pista e la produzione di serie. Oltre a ricoprire il ruolo di title sponsor dell'evento, Cupra ha anche permesso ad alcuni ospiti di arrivare al circuito al volante delle Leon e Formentor Tribe Edition, tra vernici opache, dettagli Dark Chrome e un carattere deciso che anticipa l'energia in pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Formula E, a Madrid sfide in pista fra sport e innovazione: dalle Gen3 Evo alla prova della nuova Cupra Raval

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