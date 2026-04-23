Dalle piscine ai mari tropicali | a Bardolino si impara a fare sub

A Bardolino, un'iniziativa offre la possibilità di avvicinarsi al mondo della subacquea attraverso una prova gratuita. L'attività si rivolge a chi desidera imparare le basi della disciplina, con l'obiettivo di prepararsi alle future vacanze nei mari tropicali o in altre destinazioni marine. L'evento si svolge nelle piscine del luogo, offrendo l'opportunità di conoscere questa attività in modo sicuro e accessibile.

A Bardolino la subacquea per tutti: prova gratuita per prepararsi alle vacanze nei mari di tutto il mondo. Un’occasione concreta per avvicinarsi alla subacquea e arrivare pronti alle prossime vacanze. Il Diving Center Bardolino – GAS Diving School organizza una giornata aperta dedicata a chi.🔗 Leggi su Veronasera.it

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