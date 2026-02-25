Vita in camper per amore dei cani Si impara a fare a meno del superfluo

25 feb 2026
vita in camper per amore dei cani si impara a fare a meno del superfluo
© Ilrestodelcarlino.it - Vita in camper per amore dei cani. "Si impara a fare a meno del superfluo"

Cesena, 25 febbraio 2026 – Qual è la prima lezione che s’impara vivendo su quattro ruote anziché sotto un tetto? «A fare a meno del superfluo» è la risposta di Nicolò Dalmonte, 34 anni, di professione istruttore cinofilo di amici pelosi un po’ troppo inclini ad azzannare (problematici, si dice), da sei stabilmente domiciliato in un camper di 6 metri. Una lezione a cui dovremmo sottoporci tutti in questo mondo affogato nell’eccesso. Ma il camper non sempre è una scelta ispirata dalla leggerezza e dal conseguimento della libertà. Nicolò Dalmonte, cosa l’ha portata a vivere in un camper? «Situazioni familiari, economiche e una scelta di vita più vicina al mio mestiere. Collaboro stabilmente con il Canile Intercomunale di Cesena e mi sposto a seconda delle esigenze dei clienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

