Dalle aule di Bassano al set con Elio Germano | il salto di Alice Airoldi

L'attrice Alice Airoldi ha recentemente recitato nel ruolo di Bianca Berlinguer in un film diretto da Daniele Segre, ambientato a Roma. Prima di questa esperienza cinematografica, aveva studiato e lavorato nelle aule di Bassano. La produzione ha coinvolto un set con Elio Germano, noto attore italiano. La sua interpretazione rappresenta un passo importante nella sua carriera, passando dalle esperienze teatrali alle riprese cinematografiche.

? Cosa sapere L'attrice Alice Airoldi interpreta Bianca Berlinguer nel film di Daniele Segre girato a Roma.. Il debutto cinematografico della studentessa di Bassano Romano avviene accanto a Elio Germano.. Alice Airoldi, l’attrice che ha interpretato la giovane Bianca Berlinguer nel film Berlinguer – La grande ambizione, ha trasformato un debutto cinematografico a 15-16 anni in un percorso di crescita iniziato tra le mura del liceo delle scienze umane di Bassano Romano. La giovane talento, originaria di Bracciano, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo attraverso le attività dell’oratorio, alimentando una passione per il teatro che si è consolidata durante il periodo della pandemia nel 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle aule di Bassano al set con Elio Germano: il salto di Alice Airoldi Notizie correlate Ritorno al tratturo, il documentario di Francesco Cordio con Elio Germano in anteprima a BariRitorno al tratturo, il documentario scritto e diretto da Francesco Cordio, con la partecipazione straordinaria di Elio Germano sarà presentato in... Il trailer di Ritorno al tratturo, il documentario sul Molise con Elio Germano al cinema dal 29 aprile. Il video di Amica.it(askanews) – Ritorno al tratturo, il documentario scritto e diretto da Francesco Cordio, con la partecipazione straordinaria di Elio Germano sarà...