Il trailer di Ritorno al tratturo il documentario sul Molise con Elio Germano al cinema dal 29 aprile Il video di Amicait
(askanews) – Ritorno al tratturo, il documentario scritto e diretto da Francesco Cordio, con la partecipazione straordinaria di Elio Germano sarà presentato in anteprima nella sezione Per il cinema italiano – fuori concorso – alla 17esima edizione del BIF&ST – Bari international film & Tv festival. GUARDA LE FOTO Elio Germano è un attore favoloso e un uomo misterioso: le foto. La proiezione si terrà lunedì 23 marzo alle 19.30 al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15G), alla presenza del regista e dei produttori per un Q&A. Il film, da un’idea di Francesco Cordio, Elio Germano e Filippo Tantillo, prodotto e distribuito da Own Air, arriverà nelle sale italiane dal 29 aprile. 🔗 Leggi su Amica.it
