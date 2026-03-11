Ritorno al tratturo il documentario di Francesco Cordio con Elio Germano in anteprima a Bari

Ritorno al tratturo, il documentario scritto e diretto da Francesco Cordio, con la partecipazione straordinaria di Elio Germano sarà presentato in anteprima nella sezione “Per il cinema italiano” - fuori concorso - alla 17ma edizione del BIF&ST - BARI INTERNATIONAL FILM & TV FESTIVAL.La. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Elio Germano arriva su Instagram per dire «NO» al referendum (con un omaggio a Gigi Proietti)Una posizione netta mai scalfita da nulla - nemmeno la promozione dei suoi film - fino ad oggi, quando ha deciso di sbarcare online con uno scopo ben...

