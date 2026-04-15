Pragmata | il nuovo trailer svela il destino di Hugh e Diana sulla Luna

È stato diffuso un nuovo trailer di Pragmata, il film che si concentra sulla relazione tra un uomo e un androide sulla Luna. Nel video si vede come Hugh e Diana devono collaborare per affrontare le sfide dello scenario lunare, evidenziando i momenti di interazione tra i due personaggi. La clip fornisce una prima idea delle dinamiche tra i protagonisti e delle difficoltà che incontreranno durante la trama.

Il nuovo filmato promozionale di Pragmata, svelato in queste ore, mette al centro la complessa interazione tra Hugh e l’androide Diana, rivelando come i due protagonisti dovranno fare affidamento l’uno sull’altra per sopravvivere. La produzione di Capcom, che vedrà il debutto ufficiale il prossimo 17 aprile su diverse piattaforme tra cui PC, Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series XS, mostra un legame profondo tra i personaggi mentre affrontano le sfide poste dall’ambiente lunare. Un viaggio spaziale tra tecnologia della lunite e misteri della Delphi Corporation. L’ambientazione del titolo si proietta in un futuro prossimo segnato dalla scoperta della lunite, una risorsa estratta direttamente dal satellite terrestre capace di permettere la creazione di qualsiasi oggetto tramite la riproduzione di dati preesistenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pragmata: il nuovo trailer svela il destino di Hugh e Diana sulla Luna Pragmata cambia la data di uscita con il nuovo trailer, ma è una bella notiziaIl nuovo Capcom Spotlight ha riportato sotto i riflettori Pragmata, l’ambiziosa nuova proprietà intellettuale di Capcom ambientata in un futuro... Super Mario Galaxy Movie: Il nuovo trailer svela il debutto di Yoshi!Tra dungeon misteriosi e nuovi poteri, il trailer di The Super Mario Galaxy Movie conferma l'arrivo dell'iconico dinosauro verde.