Un concorso dedicato ai giovani imprenditori premia sette startup innovative, tra cui progetti che spaziano dall’uso dell’intelligenza artificiale nel settore fitness ai droni sanitari. L’iniziativa, chiamata

IN PRIMO piano ci sono i giovani con le loro idee. E’ questo quanto si è preposto il concorso "Intraprendere” Lodi, che è uno spin off del longevo concorso nato per volontà di Andrea Bergami nel 1994 nel cremasco. "Il progetto nasce nel 1994 sulla volontà di avvicinare la scuola al mercato del lavoro. Era un percorso nato allora, in quel territorio, da un gruppo di consulenti che si è poi costituito nell’associazione "intraprendere”, con la collaborazione di Casartigiani Lombardia e altre associazioni di categoria", dice Mauro Sangalli, presidente di Casartigiani Lombardia. In questi trent’anni il progetto "ha coinvolto 20 mila ragazzi degli istituti superiori.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dall’AI nel fitness ai droni sanitari, Casartigiani premia sette baby imprenditori

Disagi tra Grisì e Camporeale, lavori al via: “Priorità ai mezzi agricoli e ai sanitari”C’è finalmente il rumore delle ruspe a rompere l’isolamento tra Grisì e Camporeale.

Dall'attenzione verso i pazienti alle aggressioni ai sanitari: sul pronto soccorso l'incontro tra Ugl Salute e AslGestione del triage del pronto soccorso, ma anche organizzazione quotidiana dell'assistenza dei pazienti e aggressioni ai sanitari.