noa lang eroe in turchia ora lo esaltano come il neymar olandese

In Turchia il pubblico impazzisce per Noa Lang. Il calciatore olandese, in prestito dal Napoli al Galatasaray, ha conquistato tutti con le sue giocate. Dopo aver segnato e fatto vedere le sue abilità, ora viene paragonato a Neymar. I tifosi lo acclamano come un vero eroe, e l’entusiasmo intorno a lui cresce di giorno in giorno.

Grandissimo entusiasmo in Turchia per Noa Lang. Il calciatore, in prestito dal Napoli al Galatasaray ad inizio anno, continua a entusiasmare. Questa settimana, nella gara contro il Rizespor, c’è il suo assist per il gol dell’1-0, ma anche lo zampino nella rete di Victor Osimhen, la terza nella gara Leggi anche: Lang attacca Conte: “Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse, un giorno si saprà tutto” Noa Lang, attaccante di proprietà del Napoli ha infiammato i tifosi del club turco dando il via all’azione che ha portato alla rete del centravanti nigeriano. A fine gara gli hanno chiesto se si sente il Neymar olandese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

