Neonata rischia di morire | volo d' urgenza dalla Sardegna a Genova

Una neonata in grave pericolo di vita ha rischiato di morire a causa di complicazioni respiratorie. La causa è stata una grave infezione che ha richiesto un trasferimento immediato in una struttura più attrezzata. La sera tra il 19 e il 20 febbraio 2026, l'Aeronautica Militare ha inviato un aereo Gulfstream G650 del 31esimo Stormo di Ciampino dalla Sardegna a Genova. La piccola è stata portata all’ospedale Gaslini per ricevere le cure necessarie. La missione di salvataggio è stata coordinata con precisione.

