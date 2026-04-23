Dalla Serie B alla finale di Coppa Italia con la Lazio | la bizzarra stagione di Edoardo Motta

Edoardo Motta, nato nel 2005 a Biella, ha vissuto una stagione sorprendente che lo ha portato dalla Serie B alla finale di Coppa Italia con la Lazio. Mercoledì scorso, è stato al centro dell’attenzione nel calcio italiano, confermando il suo ruolo di protagonista. La sua crescita ha attirato l’interesse di molti appassionati e addetti ai lavori, trasformando una carriera iniziata tra le squadre di seconda divisione in un percorso verso le vette più alte del calcio nazionale.

2026-04-23 12:11:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Edoardo Motta (Biella, 2005) è diventato mercoledì scorso il grande protagonista del calcio italiano. Un altro di quei casi di calciatori che Passano dal nulla assoluto al centro dell’attenzione in poche ore. Il portiere della Lazio si è rivelato il eroe de ‘Le Aquile’ Dopo para quattro rigori nella sfida contro l’Atalanta nelle semifinali di Coppa Italia. Grazie, in gran parte, alla prestazione di Motta sotto i bastoni, il La Lazio giocherà una finale di coppa sette anni dopo. Breve, però, la carriera di Edoardo ha dato diversi colpi di scena alla sceneggiatura.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Dalla Serie B alla finale di Coppa Italia con la Lazio: la bizzarra stagione di Edoardo Motta Notizie correlate Edoardo Motta para quattro rigori e porta la Lazio in finale di Coppa Italia2026-04-22 23:50:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Un miracolo di Edoardo Motta catapulte al laziale al finale... Leggi anche: Edoardo Motta eroico: para 4 rigori all’Atalanta e porta la Lazio in finale di Coppa Italia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie C, i possibili verdetti a 90' dalla fine; Serie B 2025-26: il regolamento. Come funzionano: classifica avulsa, playoff e playout; Dalla Samp al Pescara fino al Bari: Serie B, tremano in 10. Incubo C, è un finale da paura; Il tabellone dei playoff di Serie C e il regolamento promozione nel 2026. il ragazzo si faràPrima la B, cioè l’anticamera del paradiso. Il metro di paragone è scomodo: Pio Esposito. Gli ultimi mesi del bimbo d’oro di Castellammare: ha lasciato lo Spezia (in eredità 19 gol), ha convinto ... gazzetta.it Calcio, le sfide del weekend dalla Serie A alla Serie CFirenze, 13 marzo 2026 – Ecco il quadro delle partite di questa settimana dalla Serie A alla Serie C per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia. lanazione.it Telesveva. . SERIE B | Avellino, Ballardini: “Il Bari ha valori diversi dalla sua classifica, non mi fido” #avellino #bari #ballardini #sport - facebook.com facebook Serie C 2026-2027, le squadre promosse dalla Serie D #SkySport x.com