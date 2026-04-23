Ospedale San Marco introdotta la robotica mini invasiva nella chirurgia maxillo facciale

All’ospedale San Marco di Catania è stata avviata per la prima volta in Europa la chirurgia robotica microinvasiva del collo. Questa tecnica, che utilizza strumenti miniaturizzati e robotizzati, rappresenta un passo avanti nel campo della chirurgia maxillo-facciale. La procedura è stata eseguita con successo e si inserisce tra le innovazioni tecnologiche adottate dall’ospedale per migliorare le prestazioni e ridurre i tempi di recupero dei pazienti.

La chirurgia robotica microinvasiva del collo fa il suo ingresso con successo, per la prima volta in Europa secondo letteratura, all’ospedale San Marco di Catania. L’intervento pionieristico è stato eseguito da un’équipe multidisciplinare guidata dai chirurghi maxillo facciali che ha asportato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Chirurgia maxillo-facciale in endoscopia salva un bambino di dieci anni al San MarcoL’operazione, condotta in endoscopia a fibre ottiche, è stata realizzata in collaborazione tra il direttore dell’Unità operativa complessa di... Chirurgia oncologica a Tivoli: l’innovazione mini-invasiva che cambia la vita ai pazientiCosa: Potenziamento della Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Ospedale San Giovanni Evangelista (ASL Roma 5) con focus su tecniche mini-invasive. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ospedale San Marco, introdotta la robotica mini invasiva nella chirurgia maxillo facciale; Cellino San Marco ricorda Sandro Pertini: un incontro a 81 anni dalla Liberazione. Ospedale San Marco, donna trapiantata dà alla luce due gemelleLa gestione della gravidanza è stata presa in carico da un’équipe multidisciplinare che ha pianificato il percorso nei minimi dettagli. insanitas.it Fsi-Usae Sicilia: Vertice sull’ospedale San Marco. Rispettare i tempi previsti per l’aperturaLa direzione del Policlinico convoca i sindacati. Calogero Coniglio, Fsi-Usae regionale: Il nostro auspicio è di completare al più presto la parte tecnica per far caricare ad ogni dipendente le ore ... quotidianosanita.it CATANIA, AL SAN MARCO PRIMO INTERVENTO IN EUROPA DI CHIRURGIA ROBOTICA MAXILLO-FACCIALE: ASPORTATA UNA GROSSA CISTI AL COLLO Traguardo storico all’Ospedale San Marco, dove per la prima volta in Europa, secondo la letteratu - facebook.com facebook