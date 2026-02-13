Robotica e medicina a Campania NewSteel il talk di Fanny Ficuciello su IA e chirurgia del futuro

Fanny Ficuciello ha illustrato a Campania NewSteel come l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando la chirurgia, durante il talk dedicato alla robotica medica nel ciclo HydePark Coroglio.

Nuovo appuntamento con il ciclo HydePark Coroglio promosso da Campania NewSteel, incubatore certificato ai sensi del Decreto Crescita 2.0 e partecipato dall’ Università degli Studi di Napoli Federico II e da Città della Scienza. Mercoledì 18 febbraio, alle ore 15, nella Sala Mario Raffa della sede di Campania NewSteel, si terrà il talk “Robot per la cura dell’uomo: sfide e opportunità”. Protagonista dell’incontro sarà Fanny Ficuciello, docente di Robotica e Controllo presso l’Università Federico II e vicedirettrice del Centro Interdipartimentale per l’Avanzamento della Ricerca in Chirurgia Robotica ICAROS.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Questa mattina, al Policlinico del Cardarelli di Campobasso, si è svolto un intervento rivoluzionario.

Nel 2025, l’ospedale Miulli ha eseguito 90 interventi di resezione epatica con tecnologia robotica, confermando il proprio ruolo di punto di riferimento in chirurgia epatobiliare.

Argomenti discussi: L’Ospedale Full Robot; Nuova ricerca dimostra che la riabilitazione robotica è efficace quanto la terapia tradizionale nel migliorare l’equilibrio nelle persone con sclerosi multipla; Sanità ticinese: meno robot, più visione; Tecnologia e robotica alleate della medicina del futuro.

Tecnologia e robotica alleate della medicina del futuroL’integrazione fra chirurgia tradizionale e tecniche di intervento supportate da livelli digitali sempre più evoluti. Ismett alla ricerca di altre frontiere ... gds.it

