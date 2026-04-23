Machine Gun Kelly e Fred Durst dei Limp Bizkit hanno collaborato per il singolo intitolato “Fox Ur Face”. La collaborazione segue l’uscita dell’ultimo album di MGK, intitolato “Lost Americana”. Entrambi hanno condiviso sui social alcune immagini del processo di registrazione, senza rivelare ulteriori dettagli sul progetto. La notizia della collaborazione è stata diffusa attraverso alcuni canali ufficiali e piattaforme di streaming.

MGK e Fred Durst dei Limp Bizkit hanno unito le loro forze per un nuovo singolo Fox Ur Face. Il brano segue la pubblicazione dell’ultimo album di Machine Gun Kelly, Lost Americana. I due artisti legati da una lunga amicizia nata nel 2014, quando hanno la band ed il rapper di Houston hanno intrapreso un tour autunnale nel Nord America. Il brano richiama il tipico sound thrash che i Limp Bizkit hanno contribuito a creare all’inizio del millennio, evocando in particolare il loro singolo Break Stuff, un brano con il quale MGK ed il gruppo di Fred Durst si erano esibiti a Los Angeles nel 2019. Fox Ur Face è accompagno da un video diretto da Sam...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dalla lunga amicizia tra Mgk e Fred Durst, arriva il singolo “Fox Ur Face”

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