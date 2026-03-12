Mara Venier saluta Enrica Bonaccorti | Enrica mia sarai sempre con me Un’amicizia lunga una vita tra tv successi e riconciliazioni

Mara Venier ha dedicato un messaggio a Enrica Bonaccorti, dicendole: «Enrica mia, sarai sempre con me». La notizia della scomparsa di Bonaccorti ha fatto rapidamente il giro della televisione italiana, ricordando un’amicizia lunga nel tempo e alcuni momenti di successo condivisi nel mondo dello spettacolo. La sua scomparsa ha suscitato un forte interesse tra il pubblico e i media.

La notizia della morte di Enrica Bonaccorti ha attraversato la televisione italiana come un’onda silenziosa ma potente, riportando alla memoria un’intera stagione dello spettacolo nazionale. Tra i primi a reagire c’è stata Mara Venier, che con poche parole ha condensato il sentimento di molti colleghi e amici: «Enrica mia, sarai sempre con me». Un messaggio semplice, quasi intimo, che racconta più di qualsiasi ricostruzione ufficiale il legame tra due protagoniste della televisione italiana che per decenni hanno condiviso studi televisivi, amicizie, momenti di distanza e infine una riconciliazione diventata pubblica davanti ai telespettatori. La loro storia personale e professionale si intreccia con la storia della televisione italiana degli ultimi quarant’anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

