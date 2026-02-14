antonella clerici celebra il trionfo dei giovani talenti di the voice kids

Antonella Clerici presenta il successo dei giovani talenti di The Voice Kids, dopo aver assistito a numerosi esibizioni emozionanti durante le puntate precedenti. La conduttrice si è detta felice di vedere così tanti ragazzi emergere con il loro talento musicale, tra cui alcuni che hanno già conquistato il pubblico con le loro interpretazioni. Sabato 14 febbraio, alle 21.30 su Rai1, andrà in onda l’ultimo episodio della stagione, con numerosi giovani cantanti pronti a sfidarsi sul palco.

Sabato 14 febbraio, alle 21.30 su Rai1, va in onda l'ultimo attesissimo appuntamento con The Voice Kids, la versione junior del celebre talent dedicata alle voci più promettenti tra i 7 e i 14 anni. Una finale che arriva al termine di un'edizione capace di crescere negli ascolti settimana dopo settimana, fino ad avvicinarsi in modo sorprendente a C'è Posta per Te. Antonella Clerici guida la finale. Alla conduzione ritroviamo Antonella Clerici, volto simbolo del programma, pronta a guidare il pubblico in una serata che si preannuncia intensa ed emozionante. Al suo fianco, i coach che hanno accompagnato i giovani talenti in questo percorso: Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

La semifinale di “The Voice Kids” si è conclusa con Antonella Clerici che ha annunciato i finalisti del talent di Rai1.

