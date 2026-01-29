Al via la XXI edizione del Festival Musicale Internazionale a Casa Bruschi

Questa mattina ad Arezzo si è aperta la XXI edizione del Festival Musicale Internazionale. La Fondazione Ivan Bruschi, insieme all’Associazione Musicisti Aretini, ha dato il via all’evento che anche quest’anno porta nella città artisti da tutto il mondo. La manifestazione si svolge nella sede storica di Casa Bruschi e promette diversi concerti e incontri fino a fine mese. Organizzatori e partecipanti sono soddisfatti, pronti a far rivivere la tradizione musicale in un contesto che unisce arte e cultura.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – L a Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, lancia la XXI edizione del Festival Musicale Internazionale in collaborazione con l'Associazione Musicisti Aretini. Il programma della stagione, che si apre con il primo concerto il 6 marzo alle ore 21 per concludersi l'8 maggio, vede le suggestive sale della Casa Museo Ivan Bruschi ospitare sei concerti che, come da tradizione, porteranno in città giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi. "Entrare nel terzo decennio di attività con la XXI stagione de l Festival Cameristico Internazionale, è per la nostra Fondazione motivo di profonda soddisfazione" – dichiara Luca Benvenuti, Presidente della Fondazione Brusch i.

