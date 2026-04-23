Il progetto Gulliver, portato avanti a Varese sotto la guida di Emilio Curtò, ha eseguito circa 3.600 interventi nel 2025. L'iniziativa si occupa di affrontare problematiche legate alle dipendenze digitali e alla diminuzione dell'età tra i giovani utenti. Dal tribunale alla cura, il progetto si propone di offrire supporto e interventi mirati per chi si trova coinvolto in queste difficoltà.

? Cosa sapere Emilio Curtò guida il progetto Gulliver a Varese con 3.600 interventi nel 2025.. L'organizzazione affronta nuove dipendenze digitali e il calo d'età tra i giovani utenti.. Emilio Curtò, che tra il 2005 e il 2012 ha presieduto il Tribunale di Varese, guida da sei anni il progetto Gulliver, una realtà che nel solo 2025 ha registrato ben 3.600 interventi per affrontare dipendenze e salute mentale. Tra le strade di Varese e i sentieri di Bregazzana si muove un’organizzazione che, dopo quarant’anni di storia, continua a offrire accoglienza senza richiedere documenti o certificati, basandosi esclusivamente sulla necessità umana di essere ascoltati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal tribunale alla cura: il progetto Gulliver che salva vite

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