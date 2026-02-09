Debiti che non lasciano scampo il Tribunale salva 3 famiglie dal baratro | Un tetto minimo per vivere con dignità

Tre famiglie si sono rivolte al Tribunale di Ancona per evitare il fallimento. I debiti che devono affrontare superano i 230mila, 202mila e addirittura 673mila euro. Il giudice ha deciso di intervenire per garantire loro un “tetto minimo” e farli uscire dal pericolo di perdere tutto. La sentenza mette in luce come, anche in situazioni difficili, si può trovare una via d’uscita.

Ancona, 9 febbraio 2026 – Tre famiglie finiscono davanti al Tribunale di Ancona con debiti che superano i 230mila, i 202mila e i 673mila euro. I giudici aprono le procedure di liquidazione controllata: per tre anni resta solo il minimo vitale, tutto il resto va ai creditori. È il volto umano del sovraindebitamento, raccontato nelle sentenze depositate tra il 15 e il 29 gennaio 2026. Carte che parlano di attività cessate, redditi insufficienti, figli da mantenere, stipendi insufficienti, in un caso già gravati da pignoramento. E di una soglia sotto la quale non si può più scendere. La prima famiglia: il passaggio generazionale è l'inizio della caduta.

