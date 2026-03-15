Il 5 febbraio scorso, un Airbus A320neo della Scandinavian Airlines ha evitato di poco un disastro all’aeroporto di Bruxelles, quando si è trovato a soli 65 metri dai depositi di carburante. Il copilota ha preso in mano la situazione e ha condotto l’aereo in sicurezza, salvando così 158 persone a bordo. L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi se non fosse stato evitato in tempo.

Un Airbus A320neo della Scandinavian Airlines ha evitato di poco un impatto catastrofico contro i depositi di carburante dello scalo di Bruxelles il 5 febbraio scorso. Mentre l’aereo viaggiava a quasi 200 chilometri orari, il primo ufficiale ha gridato Stop! quattro volte, permettendo al comandante di fermare il velivolo a soli 65 metri dai serbatoi. Nessuno dei 158 passeggeri a bordo è rimasto ferito durante questa frenata d’emergenza avvenuta in meno di dieci secondi. L’errore di rotta e la reazione immediata. La sequenza degli eventi rivela quanto sia stato rapido l’intervento che ha scongiurato il disastro. Il volo partiva da Bruxelles con destinazione Copenaghen, ma una virata errata ha portato il velivolo su una pista di rullaggio troppo corta per il decollo previsto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A320neo: 65 metri dal disastro, il copilota salva 158 vite

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