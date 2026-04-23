Dal trauma al gioco | la incredibile rinascita del Golden Retriever Bruce

Un Golden Retriever di dieci anni, salvato da un allevamento, ha affrontato e superato numerosi traumi e infezioni. La sua storia racconta di un animale che, nonostante le difficoltà, ha ritrovato la forza di vivere. I dettagli sul suo percorso di recupero sono stati condivisi in occasione di un intervento veterinario e di un percorso di riabilitazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti appassionati di animali e di chi si occupa di tutela.

? Cosa sapere Bruce, Golden Retriever di dieci anni salvato da un allevamento, ha superato traumi e infezioni.. Il recupero fisico e psicologico dimostra la resilienza degli animali senior dopo lo sfruttamento.. Bruce, un Golden Retriever di dieci anni salvato da un allevamento improvvisato, ha finalmente scoperto il piacere del gioco dopo mesi di isolamento e timori profondi in una capanna. Il percorso di guarigione dell’anziano cane è iniziato in condizioni di estremo disagio, lontano da ogni comfort domestico. All’arrivo nella sua nuova famiglia, Bruce manifestava segni evidenti di trauma: era terrorizzato dai rumori della televisione, aveva difficoltà a gestire le scale e soffriva di infezioni oltre a problemi legati ai vermi del cuore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal trauma al gioco: la incredibile rinascita del Golden Retriever Bruce Notizie correlate Due Golden Retriever da 45 kg: l’incredibile disciplina a tavolaDue esemplari di Golden Retriever, con pesi rispettivi di 77 e 100 libbre, hanno attirato l’attenzione del web mostrando una disciplina fuori dal... Nubifragio in giardino: il Golden Retriever crea un lago di giocoUn violento nubifragio ha trasformato improvvisamente un giardino privato in una distesa d’acqua simile a un lago, ma la reazione di un Golden...