Un forte nubifragio ha provocato un’alluvione temporanea in un giardino privato, trasformandolo in una vasta pozza d’acqua. Un Golden Retriever, chiamato Sunny, si è trovato a giocare nel nuovo specchio d’acqua con entusiasmo, attirando l’attenzione di molti utenti online. La scena è stata condivisa sui social network, dove ha suscitato commenti e reazioni di sorpresa.

Un violento nubifragio ha trasformato improvvisamente un giardino privato in una distesa d’acqua simile a un lago, ma la reazione di un Golden Retriever di nome Sunny ha catturato l’attenzione globale. Mentre le precipitazioni continuavano a sommergere il prato, rendendo quasi impossibile distinguere i confini tra terra e specchio d’acqua, il cane ha deciso di trasformare quello che poteva essere un momento di stress per la sua padrona in un’occasione di puro divertimento. L’impatto del nubifragio sul giardino e la serenità di Sunny. Le condizioni meteorologiche sono peggiorate rapidamente, con l’acqua che ha invaso completamente lo spazio esterno della proprietà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nubifragio in giardino: il Golden Retriever crea un lago di gioco

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