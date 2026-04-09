Due Golden Retriever da 45 kg | l’incredibile disciplina a tavola

Due Golden Retriever, con peso rispettivamente di circa 45 e 77 kg, hanno attirato l’attenzione sui social media per il loro comportamento durante il pasto. I cani, noti per la loro educazione e calma, sono stati ripresi mentre rispettavano le regole di convivenza a tavola, mantenendo la disciplina senza fare movimenti o chiedere cibo. Il video ha fatto il giro di internet, evidenziando la loro capacità di restare tranquilli in un momento normalmente ricco di stimoli.

Due esemplari di Golden Retriever, con pesi rispettivi di 77 e 100 libbre, hanno attirato l’attenzione del web mostrando una disciplina fuori dal comune durante il momento della cena. La scena, documentata attraverso un video condiviso dall’account pawsandma, ritrae una routine domestica caratterizzata da una calma quasi cerimoniale, in cui i cani rimangono immobili e concentrati mentre la loro proprietaria prepara il pasto. L’episodio catturato dai social mostra come gli animali, nonostante l’evidente interesse per il cibo, riescano a mantenere un comportamento impeccabile. Invece di scatenare caos, abbaiare o saltare, i due cani siedono fianco a fianco con lo sguardo fisso sulla loro padrona, seguendo ogni suo movimento con estrema compostezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Due Golden Retriever da 45 kg: l’incredibile disciplina a tavola Compleanno da incubo: il Golden Retriever fugge dai pallonciniUn Golden Retriever di nome Chandler ha reagito con evidente disappunto a una festa di compleanno organizzata dal suo proprietario il 6 aprile,... Ansia, aggressività e intelligenza: i geni dei Golden RetrieverUn nuovo studio condotto dall’Università di Cambridge offre approfondimenti inediti sulla vita emotiva dei cani, spiegando perché alcuni golden... Temi più discussi: Col cane in ufficio: a Corsico i dipendenti del Comune lavorano in compagnia dell’amico a quattro zampe; La pet therapy al Verga: in corsia c’è Raudy, il golden retriever che riporta il sorriso ai piccoli pazienti; Peep, il golden retriever con la leucemia. L'influencer Giada Smania lancia la raccolta fondi online: 15mila euro in un giorno; Nonna influencer a 95 anni: il successo virale grazie ai suoi cani. Ulisse e Penelope, due Golden Retriever in casa di Vaentino Rossi. Ma c'è anche il gatto RossanoDue Golden Retriever, Ulisse e Penelope, ma non solo. C’è anche il famoso gatto Rossano, mascotte di casa Rossi a Tavullia. Anche la compagna di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, pubblica foto ... ilrestodelcarlino.it Due Golden Retriever si contendono un panno: è stallo alla messicanaDue golden retriever si sono dati battaglia in un adorabile scontro per le strade di Tampa, in Florida, dopo che uno dei due ha tentato di rubare l'amato panno dell'altro. «Lo chiamo il suo panno di ... video.corriere.it Buon compleanno a due pezzi del mio cuore grandi grandi: Kiki oggi compie 11 anni e suo figlio Jimmy ne compie 9 Buona vita #sosweetgoldenretriverer #goldenretriever #goldenretrieverlife #love #happybirthday - facebook.com facebook