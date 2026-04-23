dal senato alla giustizia balboni racconta i primi passi a via arenula

Un nuovo capitolo si apre tra il Senato e il Ministero della Giustizia, con Balboni che racconta i primi passi in via Arenula. Il telefono squilla, e sul display appare il nome di persone di alto livello istituzionale. Dall’altra parte ci sono la presidente del Consiglio e il sottosegretario, che pronunciano poche parole ma con decisione, segnando un momento di particolare attenzione nelle comunicazioni ufficiali.

Il telefono squilla, il nome sul display è di quelli che non lasciano spazio a tentennamenti. Dall’altra parte ci sono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari: poche parole, una richiesta netta, un passaggio delicato da gestire. Il senatore Alberto Balboni capisce subito il peso della chiamata. E accetta. Da quel momento è lui il nuovo sottosegretario alla Giustizia, chiamato a raccogliere il testimone di Andrea Delmastro. Una scelta che arriva in un tornante non semplice per via Arenula. Balboni non nasconde un filo di nostalgia per la Commissione Affari costituzionali, ma rivendica su Formiche.🔗 Leggi su Formiche.net

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