Gli studenti del Liceo Giannone di Caserta hanno vinto il progetto MUNER a New York, partecipando a un’iniziativa internazionale dedicata a temi di geopolitica e cybersicurezza. La vittoria rappresenta un risultato importante per l’istituto, che continua a consolidare la propria presenza nel territorio campano attraverso competizioni di rilievo. La partecipazione si inserisce in un percorso di formazione che coinvolge giovani provenienti da diverse parti del mondo.

? Cosa sapere Gli studenti del Liceo Giannone di Caserta vincono il progetto MUNER a New York.. I successi tra geopolitica e cybersicurezza consolidano il ruolo dell'istituto nel territorio campano.. Tra le mura del Liceo Giannone di Caserta e Caiazzo, una primavera di traguardi straordinari ha studenti e studentesse distinguersi in contesti internazionali come l’ONU e competizioni di cybersicurezza, trasformando il percorso scolastico in un vero laboratorio di identità e competenze pratiche. Non si tratta della solita stagione di esami, ma di un periodo in cui il rigore dell’aula si è fuso con la realtà del mondo. Il progetto pedagogico dell’istituto mira infatti a far emergere le inclinazioni di ogni singolo ragazzo, trasformandole in capacità professionali di alto livello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal Liceo Giannone al mondo: studenti campani trionfano all’ONU

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