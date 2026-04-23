Venerdì 24 aprile alle 10, presso la Palazzina Liberty di Venafro, si terrà un incontro tra il medico e odontoiatra Marco De Feo e rappresentanti del mondo scolastico. L'evento si inserisce in un progetto che vede il professionista coinvolto in attività di ricerca e impegno nel campo medico, con particolare attenzione alle sfide dei virus in Africa. La partecipazione è aperta a insegnanti e studenti interessati.

Venerdì 24 aprile alle ore 10, la Palazzina Liberty di Venafro ospiterà un incontro tra il medico e odontoiatra Marco De Feo e il mondo della scuola. Il professionista, impegnato in una missione umanitaria nell’Africa equatoriale e prossimo alla partenza da Roma, condividerà con gli studenti i dettagli della sua attività sul campo, focalizzandosi su temi quali l’impegno sociale e la solidarietà internazionale. Dalle zone di confine alla ricerca scientifica: il racconto di De Feo. L’esperienza clinica di Marco De Feo si è consolidata in territori caratterizzati da una profonda complessità sanitaria e sociale. Durante l’incontro, il medico illustrerà le dinamiche affrontate nei campi profughi e negli ospedali missionari, con particolare riferimento alle aree situate al confine tra Sud Sudan, Congo e Uganda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal campo missionario alla ricerca: il medico sfida i virus in Africa

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