Torna il Campo lavoro missionario | solidarietà riciclo e impegno per il bene comune

Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolge la 46esima edizione del Campo lavoro missionario, un evento di solidarietà organizzato dalla Diocesi di Rimini. L’iniziativa prevede attività di riciclo e impegno volontario per sostenere progetti umanitari in paesi con bisogni urgenti. Partecipano volontari di diverse età e vengono coinvolte diverse zone della diocesi, con l’obiettivo di contribuire al bene comune attraverso azioni concrete.

Sabato 18 e domenica 19 aprile si rinnova l’appuntamento con il Campo lavoro missionario, giunto quest’anno alla 46esima edizione: un’iniziativa di solidarietà che coinvolge l’intera Diocesi di Rimini e che ha l’obiettivo di sostenere progetti umanitari nei Paesi più poveri, aiutare chi vive. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Impegno sul campo e nella vita. Il Comune premia i suoi atletiUomini e… cani sono stati i protagonisti delle benemerenze sportive del Comune di Rescaldina per l’anno 2024/25, assegnate nell’Auditorium Comunale. solidarieta’ il progetto missionario di quaresima dei cappuccini di milano: ‘un piccolo cuore da guarire in camerun’Nel Paese, dove è in atto una guerra civile, migliaia di bambini affetti da gravi cardiopatie sono in attesa di un intervento che può salvareloro la... Argomenti più discussi: Soccer Altamura torna in campo; Il canestro torna al suo posto: prima danneggiato, poi riparato; Cooperazione, il presidente Roberto Simoni torna in campo: Non possiamo permetterci avventure; Rune pronto a tornare dopo l'infortunio: l'ex numero 4 del mondo in campo a maggio ad Amburgo. Job Connection, a I Gigli torna l'evento dedicato a chi cerca e offre lavoroAl Centro Commerciale I Gigli di Campi Bisenzio torna Job Connection. L’evento - giunto alla seconda edizione - rappresenta una grande occasione per mettere in contatto aziende e candidati alla ... tgcom24.mediaset.it Jannik Sinner torna in semifinale nella "sua" Monte-Carlo e ritrova Alexander Zverev. Nei quarti l'italiano ha battuto in due set Auger-Aliassime con il risultato di 6-3, 6-4, faticando meno rispetto alla maratona con Machac e ha potuto preservare delle energie p - facebook.com facebook Domenica 12 aprile torna la Milano Marathon, alla 25esima edizione: tutto quello che c’è da sapere - Repubblica x.com