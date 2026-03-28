Coppa d’Africa il Senegal non indietreggia e sfida la CAF! In campo con la seconda stella contro il Perù

Il Senegal ha deciso di presentarsi in campo con la seconda stella durante la partita contro il Perù, nonostante la decisione della CAF di attribuire al Marocco la vittoria a tavolino nella finale di Coppa d’Africa 2025. La squadra ha confermato la propria partecipazione alla gara senza rilasciare dichiarazioni ufficiali riguardo alla controversia legale. La sfida si è svolta secondo il programma stabilito.

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