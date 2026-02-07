Pescara elezioni | Giovani Democratici in campo per Costantini tra querela e sfida al sindaco Masci

Pescara si prepara alle elezioni comunali, e i Giovani Democratici sono pronti a sostenere Costantini. La loro presenza in campo ha già attirato attenzione, tra polemiche e qualche tensione. Intanto, il sindaco Masci si trova sotto i riflettori per le sfide che deve affrontare nella corsa elettorale.

Pescara in Movimento: I Giovani Democratici Scendono in Campo per Costantini tra Polemiche e Pioggia. La campagna elettorale per il comune di Pescara entra nel vivo, con un’iniziativa che vede i Giovani Democratici schierarsi apertamente a sostegno del candidato sindaco Carlo Costantini. L’appuntamento, previsto per domenica 8 febbraio alle 16:30 presso il comitato elettorale di Costantini in via Nicola Fabrizi, assume un significato particolare in un contesto politico tutt’altro che sereno. L’arrivo del vicesegretario nazionale dei Giovani Democratici, Filippo Giomini, nella città adriatica, si inserisce in una fase di crescente tensione, alimentata da una querela per diffamazione che ha visto protagonisti lo stesso Costantini e l’attuale sindaco, Luigi Masci.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pescara Elezioni

La campagna elettorale a Pescara si scalda ancora di più.

I Giovani democratici attaccano Carlo Masci, accusandolo di averli querelati come un bullo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pescara Elezioni

