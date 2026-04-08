Grecia vietato l’accesso ai social per i minori di 15 anni dal 2027 | l’annuncio ufficiale del governo So che molti giovani si arrabbieranno con me ma il nostro ruolo e il mio ruolo non è quello di essere sempre piacevoli

Il governo greco ha annunciato che dal 1° gennaio 2027 sarà vietato ai minori di 15 anni accedere alle piattaforme social. La decisione mira a proteggere i giovani da possibili rischi legati all’uso dei social media. Il ministro ha affermato che questa scelta potrebbe non essere popolare tra i giovani, ma è necessaria per tutelarne la sicurezza. La legge sarà applicata a tutte le piattaforme di social networking presenti nel paese.