Recentemente si parla molto di come arredare le case seguendo le tendenze cromatiche attuali, con particolare attenzione alle tonalità di blu e azzurro. Questa scelta riguarda diversi ambienti, dal soggiorno alla cucina, e viene proposta come una delle opzioni più diffuse nel settore dell’interior design. Le pubblicazioni specializzate forniscono consigli e indicazioni su come integrare queste nuance negli spazi domestici.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Con l’arrivo della primavera, il blu e l’ azzurro tornano protagonisti non solo nel guardaroba (vedi: il denim ), ma anche tra le mura di casa. Dal salotto alla camera da letto, passando per cucina e bagno, le tonalità del cielo e del mare diventano un filo conduttore elegante e rilassante. Un divano in velluto turchese, una lampada da tavolo in ceramica blu notte o qualche cuscino sfumato in celeste possono trasformare gli spazi, portare aria di cambiamento. E migliorare anche il nostro umore. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Blu, azzurro e dintorni, come arredare la casa secondo il trend cromatico del momento dal salotto alla cucina

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