I l 23 aprile 1946 nasceva Vespa a Pontedera. Non un semplice scooter per gli italiani, ma un simbolo di libertà, stile e di rinascita. Dopo ottant’anni, Vespa non è più solo un mezzo, ma un linguaggio culturale che attraversa epoche e generazioni. Tutti hanno desiderato «una Vespa Special che ti toglie i problemi». Accessibile e democratica, Vespa ha attraversato il tempo ed è entrata nel cuore degli italiani. Un’icona che è cambiata senza perdere la propria identità, restando sempre fedele a un’idea semplice e potente: l a libertà in movimento, senza distinzioni di genere, età o classe sociale. La nuova collezione di Vespa. guarda le foto Buon compleanno Vespa! L’omaggio alle origini e all’identità del marchio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 25 al 28 giugno, il marchio presenterà a Roma il nuovo modello "Vespa 80th" e la collezione "80TH ANNIVERSARY". L’estetica e l’identità Vespa tradotte in moda

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