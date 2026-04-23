Splint Invest ha annunciato di aver superato i 50 milioni di euro in asset gestiti, offrendo agli investitori l’opportunità di accedere a investimenti alternativi come vini e collezionabili rari. La piattaforma ha semplificato il processo, rendendo più facile per un pubblico più ampio partecipare a queste opportunità, tradizionalmente riservate a pochi. Con questa crescita, l’azienda mira a democratizzare ulteriormente il settore degli investimenti alternativi.

Investire in opere d’arte, collezionabili rari o asset alternativi non è più un privilegio per pochi. Splint Invest, piattaforma fintech svizzera specializzata in investimenti frazionati, ha superato gli 850 asset lanciati per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro, confermandosi tra i player più dinamici del settore. Con una community di circa 38.000 utenti, la società ha costruito in poco tempo un ecosistema che consente anche ai piccoli investitori di accedere a opportunità tradizionalmente riservate a grandi patrimoni. I principali mercati sono oggi Svizzera e Francia, seguiti da Germania e Regno Unito, mentre l’Italia si distingue come uno dei Paesi in maggiore crescita.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dai vini ai Pokémon: Splint Invest democratizza gli investimenti alternativi e supera i 50 milioni di € in asset lanciati

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