Investimenti frazionati Splint Invest supera 50 milioni | cresce anche in Italia

Splint Invest ha superato i 50 milioni di euro di investimenti, registrando una crescita anche nel mercato italiano. Sempre più persone scelgono di investire in opere d’arte, oggetti da collezione rari e altri asset alternativi. Questo settore, una volta riservato a pochi, vede ora un aumento di interesse e partecipazione da parte di investitori di diverse provenienze. I numeri indicano un’espansione significativa rispetto al passato recente.

Investire in opere d’arte, collezionabili rari o asset alternativi non è più un privilegio per pochi. Splint Invest, piattaforma fintech svizzera specializzata in investimenti frazionati, ha superato gli 850 asset lanciati per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro, confermandosi tra i player più dinamici del settore. Con una community di circa 38.000 utenti, la società ha costruito in poco tempo un ecosistema che consente anche ai piccoli investitori di accedere a opportunità tradizionalmente riservate a grandi patrimoni. I principali mercati sono oggi Svizzera e Francia, seguiti da Germania e Regno Unito, mentre l’Italia si distingue come uno dei Paesi in maggiore crescita.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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