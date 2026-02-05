Brunson meglio di Jokic e New York stende Denver Mercato | Porzingis ai Warriors Paul a Toronto

I Knicks vincono ancora e battono Denver al Madison Square Garden, dopo due tempi supplementari. Brunson gioca una partita super, meglio di Jokic, e permette a New York di conquistare la vittoria. Nel frattempo, a Houston i Celtics fanno un colpo importante, mentre i San Antonio Spurs superano i Thunder. Sul mercato, i Warriors si assicurano Porzingis, mentre i Toronto Raptors ottengono Paul.

Dopo due tempi supplementari Denver cade al Madison Square Garden. Colpo Boston a Houston, successo di San Antonio sui Thunder. Vincono Milwaukee, Cleveland e i Thunder a Toronto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

