Il trasferimento del difensore francese al Milan è stato deciso in seguito alle raccomandazioni di un ex dirigente del club. Dopo aver mostrato un rapido progresso, il giocatore si è comunque separato dal club in breve tempo. La storia della sua cessione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto a causa delle numerose assenze per infortuni che hanno caratterizzato il suo periodo in maglia rossonera.

A Milano ha trascorso quattro anni, ma la sua carriera al Milan ha avuto le sembianze di una meteora: massima velocità nel bruciare le tappe, luminosità estrema nell'anno dello scudetto di Pioli in panchina e un lento spegnersi, prima della cessione (forse affrettata) alla Juve. Di certo, per i tifosi rossoneri, Pierre Kalulu, adesso uno dei fedelissimi di Spalletti e stakanovista juventino con 3.931' giocati in stagione, fa rima con rimpianto. È l'estate del 2020 quando l'allora responsabile dello scouting milanista, Geoffrey Moncada, lo mette nel mirino. Kalulu è un difensore duttile, ventenne, che ha impressionato in Youth League e nelle nazionali giovanili francesi, ma non ha ancora mai debuttato nella prima squadra del Lione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dagli elogi di Maldini ai troppi infortuni: Milan-Kalulu, storia di una cessione affrettata

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