Questa volta il dibattito si riaccende sulle scelte di Antonio Conte. Le critiche sugli infortuni e sul calendario non si placano, anzi, sembrano aumentare. I “lamentoni” di Conte e di altri allenatori si fanno più insistenti, accusando metodi e condizioni. La polemica si infiamma tra chi difende le decisioni tecniche e chi le contesta, senza troppi giri di parole.

Alle categorie dei “ giochisti ” e “ risultatisti ”, nelle quali sono stati incasellati negli ultimi anni gli allenatori italiani, è giunto il momento di aggiungere quella dei “ lamentoni ”, versione più elaborata e sofisticata dei “ piagnoni ”. È una specie trasversale, nella quale si ritrovano tutti insieme appassionatamente, giochisti e risultatisti, in nome di un sentimento molto italiano: protestare, accusare, gemere. I “lamentoni” hanno alzato la voce, anche in questo caso rispettando un copione consolidato, a metà stagione, quando l’incrocio diabolico mercato-spremuta di partite ha scosso i nervi dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte e gli altri “lamentoni”: quei troppi infortuni correlati ai suoi metodi, l’ipocrisia delle critiche sul calendario

