Conte e gli altri lamentoni | quei troppi infortuni correlati ai suoi metodi l’ipocrisia delle critiche sul calendario

Da ilfattoquotidiano.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa volta il dibattito si riaccende sulle scelte di Antonio Conte. Le critiche sugli infortuni e sul calendario non si placano, anzi, sembrano aumentare. I “lamentoni” di Conte e di altri allenatori si fanno più insistenti, accusando metodi e condizioni. La polemica si infiamma tra chi difende le decisioni tecniche e chi le contesta, senza troppi giri di parole.

Alle categorie dei “ giochisti ” e “ risultatisti ”, nelle quali sono stati incasellati negli ultimi anni gli allenatori italiani, è giunto il momento di aggiungere quella dei “ lamentoni ”, versione più elaborata e sofisticata dei “ piagnoni ”. È una specie trasversale, nella quale si ritrovano tutti insieme appassionatamente, giochisti e risultatisti, in nome di un sentimento molto italiano: protestare, accusare, gemere. I “lamentoni” hanno alzato la voce, anche in questo caso rispettando un copione consolidato, a metà stagione, quando l’incrocio diabolico mercato-spremuta di partite ha scosso i nervi dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

conte e gli altri lamentoni quei troppi infortuni correlati ai suoi metodi l8217ipocrisia delle critiche sul calendario

© Ilfattoquotidiano.it - Conte e gli altri “lamentoni”: quei troppi infortuni correlati ai suoi metodi, l’ipocrisia delle critiche sul calendario

Approfondimenti su Conte Lamentoni

Alla Cbs criticano Conte: “Non è mai colpa sua, tanti infortuni non possono non essere legati ai metodi di allenamento”

Su Cbs Sports Golazo è stato analizzato il momento difficile del Napoli sotto la guida di Antonio Conte.

De Zerbi resta a Marsiglia, ferma i rumors ma non le critiche sui suoi metodi

Roberto De Zerbi ha deciso di restare al Marsiglia, fermando le voci di un possibile addio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Conte Lamentoni

Argomenti discussi: Conte all'attacco, Pd incerto. E gli altri gridano al regime; Dai socialisti ai repubblicani, la tela di Conte tra i cespugli; Migranti, Conte: Governo butta altri soldi in Albania e qui taglia sanità e istruzione; L'accusa di Conte e altri: giocano troppo, ma non fanno niente.

conte e gli altriEnea, il sindaco Conte sceglie la Dem Meli per il Cda ma il Pd protesta: «Avevamo indicato altri nominativi»TREVISO - Il sindaco Mario Conte nomina i 5 componenti del nuovo cda di Enea, ente per l'assistenza e scoppia l'immancabile polemica. Il centrosinistra boccia il profilo scelto ... ilgazzettino.it

conte e gli altriConte carica il Napoli: Orgogliosi del nostro 2025, per gli altri sarà dura batterci. Hojlund dominanteLe parole dell'allenatore degli azzurri al termine della partita vinta allo stadio 'Zini' contro i grigiorossi di mister Nicola: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.