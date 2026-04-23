Da tutta Europa per San Pellegrino due ricercatori dall' Austria | E' il patrono del nostro centro di ricerca

Due ricercatori provenienti dall'Austria sono arrivati a Forlì per celebrare San Pellegrino, considerato il patrono del loro centro di ricerca. L'evento, che si svolgerà dal primo maggio, coincide con l’inizio di un anno di giubileo e indulgenza nella città, segnando un momento di particolare rilevanza per la comunità locale e per i partecipanti provenienti da tutta Europa.

Sarà un anno di giubileo e di indulgenza a Forlì, quello che partirà il 1 maggio, festa di San Pellegrino. L'occasione è il terzo centenario della canonizzazione dell'unico santo forlivese riconosciuto dalla Chiesa.Leggi la notizia.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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