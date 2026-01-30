Opportunità e impatto sociale della ricerca | due giovani ricercatori da Cuba e Siria concludono il dottorato Merc alla SSM

Due giovani ricercatori da Cuba e Siria concludono il loro dottorato alla Scuola Superiore Meridionale di Napoli. Lunedì mattina, alle 9, si terrà la discussione delle tesi in “Modeling and Engineering Risk and Complexity”. Si tratta di un momento importante per loro, ma anche un passo avanti nel campo della ricerca, con attenzione all’impatto sociale delle loro scoperte.

Lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 9:00, presso l'Aula Magna della Scuola Superiore Meridionale (via Mezzocannone 4, Napoli), due giovani ricercatori provenienti da Cuba e Siria discuteranno le loro tesi di dottorato in "Modeling and Engineering Risk and Complexity" (MERC), un programma dedicato allo studio dei sistemi complessi e alla gestione del rischio in ambito scientifico e ingegneristico. Dopo quattro anni di ricerca di eccellenza, le loro storie rappresentano un esempio concreto di come la formazione avanzata possa essere uno strumento di crescita personale e professionale per giovani talenti provenienti da contesti con limitate opportunità.🔗 Leggi su Napolitoday.it

