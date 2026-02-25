Dalla logica di affidarsi a quella del darsi da fare | ecco perché San Gerlando è il patrono dimenticato

San Gerlando viene ricordato come patrono di Agrigento perché, nel passato, la sua figura was associata a momenti di riposo e tradizione locale. La causa di questa memoria risiede nella festa annuale, che permetteva alle famiglie di dedicarsi a celebrazioni e a momenti di relax, evitando le consuete attività quotidiane. La giornata, che cade in un giorno di riposo, rappresenta ancora oggi un’occasione per le comunità di riunirsi e condividere usanze antiche.

Don Pontillo, in tante omelie fatte in Cattedrale, ha criticato chi utilizza il festivo solo come un giorno di riposo dal lavoro, senza vivere lo spirito della festa attraverso il pellegrinaggio o la carità San Gerlando è il patrono "istituzionale" di Agrigento. Un giorno festivo, utilizzato per non andare a scuola e per prendersi il giorno libero dall'impiego pubblico o privato. Per gli agrigentini la festa è un'altra: quella del santo "popolare", quella di San Calò a luglio. Non è però soltanto una questione di riti, usanze, folclore. È anche - forse soprattutto - una questione di logica culturale insita negli agrigentini.

Agrigento celebra il suo patrono: ecco il programma della festa di San Gerlando 2026Agrigento si prepara a festeggiare il suo patrono, San Gerlando.

San Gerlando di Agrigento, vescovo e patrono: la rinascita cristiana della Sicilia normannaSan Gerlando di Agrigento, vescovo e patrono, ha suscitato rinnovato interesse tra i fedeli dopo che una recente scoperta archeologica ha rivelato resti di antichi oggetti liturgici nella sua chiesa.

