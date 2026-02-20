A Lecce la visita di commiato del comandante della Legione Carabinieri Puglia
A Lecce, il comandante della Legione Carabinieri Puglia, Iacopo Mannucci Benincasa, si prepara a lasciare il suo ruolo dopo aver guidato la regione per diversi anni. La sua partenza è prevista tra pochi giorni e sarà segnata da una cerimonia ufficiale. Mannucci Benincasa ha coordinato numerose operazioni contro la criminalità e rafforzato la presenza dei militari sul territorio. La comunità locale si prepara a salutare un ufficiale molto conosciuto.
Prima del trasferimento presso il Comando generale dell’Arma, il generale di divisione Iacopo Mannucci Benincasa ha incontrato gli ufficiali e i comandanti di compagnia e di stazione operativi in provincia di Lecce LECCE – Tra pochi giorni il generale di divisione Iacopo Mannucci Benincasa lascerà il comando della Legione Carabinieri Puglia per assumere un nuovo incarico al Comando generale dell’Arma. In vista dell'imminente trasferimento, presso il comando provinciale di Lecce, ha incontrato ufficiali, comandanti di compagnia e di stazione e le rappresentanze dei reparti territoriali. Un passaggio formale, ma anche un’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta dall’Arma sul territorio.🔗 Leggi su Lecceprima.it
