Carabinieri comandante Legione Sicilia visita le stazioni nel Messinese

Il comandante della Legione carabinieri Sicilia, generale di divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita alle stazioni di Tortorici e Capo d’Orlando, nel Messinese. Ha incontrato i militari e verificato di persona le attività quotidiane delle forze dell’ordine nella zona. Un modo per confrontarsi con il lavoro sul campo e ascoltare le esigenze delle stazioni locali.

Visita del comandante della Legione carabinieri Sicilia, generale di divisione Ubaldo Del Monaco, alle stazioni di Tortorici e Capo d'Orlando, nel Messinese. In entrambe le occasioni l'alto ufficiale, accompagnato dal comandante provinciale di Messina, colonnello Lucio Arcidiacono, oltre a.

