Due giocatori del Milan si sono allenati a Milanello anche durante il giorno di riposo, continuando a lavorare in vista della prossima partita contro la Juventus. Nonostante il giorno di riposo ufficiale, entrambi hanno deciso di seguire un programma personalizzato per mantenere la condizione fisica. La squadra si sta preparando intensamente per la sfida che si avvicina, con alcuni membri che optano per allenamenti extra.

Prosegue il conto alla rovescia verso Milan-Juventus. In vista del match di domenica sera, Massimiliano Allegri ha concesso alla squadra una giornata di riposo nella giornata di giovedì 23 aprile, con l’obiettivo di permettere ai giocatori di ricaricare energie fisiche e mentali. La ripresa degli allenamenti a Milanello è fissata per domani mattina alle 11:00, mentre sabato sarà dedicato alla rifinitura. La posta in palio è alta: ai rossoneri mancano soltanto 7 punti per ottenere la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, e lo scontro diretto potrebbe risultare determinante nella corsa europea. Nonostante il giorno di pausa concesso dallo staff tecnico, non tutti hanno riposato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Da Milanello, due giocatori al lavoro nonostante il giorno di riposo: ecco di chi si tratta

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