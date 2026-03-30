Milan Gabbia vuole esserci a tutti i costi col Napoli | oggi a Milanello nonostante il giorno di riposo

Matteo Gabbia si è allenato oggi a Milanello nonostante fosse previsto un giorno di riposo. Il difensore del Milan ha deciso di partecipare alla sessione di allenamento con l'obiettivo di tornare disponibile per la prossima partita contro il Napoli. La sua presenza sul campo è stata confermata anche da fonti vicine al club.

Nella giornata di oggi, Matteo Gabbia si è presentato a Milanello per proseguire il suo percorso verso il rientro in campo. Fino a qui nulla di strano, pura normalità per un giocatore che rientra da un infortunio. Se non fosse per il fatto che oggi non era in programma nessuna seduta di allenamento per la squadra. L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, infatti, dopo la seduta di sabato ha lasciato tre giorni liberi alla squadra in vista della ripresa degli allenamenti prevista per mercoledì 1 aprile. Nonostante questo, il difensore del Diavolo ha voluto continuare ad allenarsi per tornare in campo il prima possibile, come testimoniato dalla foto che il 46 rossonero ha pubblicato nelle proprie Instagram Stories. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gabbia vuole esserci a tutti i costi col Napoli: oggi a Milanello nonostante il giorno di riposo Articoli correlati Leggi anche: Infortunio Saelemaekers filtra ottimismo: vuole esserci a tutti costi per Roma-Milan Roma, Celik stringe i denti: vuole esserci a tutti i costi col Bologna! Novità anche su DybalaRoma, Celik stringe i denti: vuole esserci a tutti i costi col Bologna! Novità anche su Dybala Calciomercato Inter, Palestra sempre in cima ai...