Fino al 26 aprile, la Valdinievole ospita la nona edizione dell’Open Week ‘Da Leonardo a Pinocchio’, un evento che propone un calendario ricco di iniziative dedicate a tradizioni, cultura e natura. La manifestazione coinvolge diverse località della zona, offrendo alle persone l’opportunità di scoprire esposizioni, spettacoli e attività all’aperto pensate per tutti i gusti e le età. L’appuntamento si ripete ogni anno, attirando visitatori interessati a conoscere il patrimonio locale.

Valdinievole, 23 aprile 2026 – Fino al 26 aprile continua l’appuntamento con l’ Open Week della Valdinievole ’Da Leonardo a Pinocchio’, giunta quest’anno alla sua nona edizione. L’Open Week, che si conferma come importante progetto di area, mira come sempre a valorizzare le eccellenze turistiche di questa parte della Toscana, che fu oggetto di studio di Leonardo e patria del burattino più famoso del mondo. https:www.lanazione.itcosa-fare25-aprile-musei-bub0bgnb Larciano. A Larciano domenica 26 aprile con partenza alle 9.30 passeggiata naturalistica ad anello su sentiero Cai 824, da San Rocco a Bagnolo con soste culturali e didattiche all’agriturismo Le Baccane e al Museo di Civiltà Contadina.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Da Leonardo a Pinocchio’, un weekend per tutti i gusti: tradizioni, cultura e natura

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