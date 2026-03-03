Via Garibaldi prende a calci le auto che transitano e butta in terra gli scooter parcheggiati | intervengono le forze dell' ordine

Nel tardo pomeriggio di ieri in via Garibaldi, un uomo ha preso a calci le auto che passavano e ha lanciato a terra gli scooter parcheggiati. Le forze dell’ordine sono intervenute per fermare la scena e gestire la situazione. La strada è rimasta bloccata temporaneamente mentre gli agenti cercavano di contenere l’uomo e calmare gli animi.

Momenti di tensione quelli che si sono vissuti in via Garibaldi nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 2 marzo. Erano circa le 19 quando un 29enne di origine curda ha iniziato a dare in escandescenza all'interno di bed and breakfast della zona. Successivamente è sceso in strada e dapprima ha iniziato a prendere a calci le auto che transitavano, poi ha buttato a terra diversi scooter parcheggiati. Alcuni passanti, preoccupati che la situazione potesse ulteriormente degenerare, hanno chiamato il 112 che ha inviato sul posto i volontari della Misericordia di Livorno, l'automedica, le pattuglie dei carabinieri e gli agenti della polizia locale.