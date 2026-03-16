Dopo la cerimonia degli Oscar 2026, Michael B. Jordan si è recato in un fast food per mangiare un hamburger. Le star di Hollywood spesso scelgono di consumare cibo di questo tipo subito dopo gli eventi ufficiali. La scena si ripete anche in altre occasioni simili, con attori e celebrità che preferiscono pasti semplici e veloci. Questo comportamento si verifica subito dopo le cerimonie di premiazione e altre manifestazioni pubbliche.

Forse sì. E poi anche le star in fondo, molto in fondo, sono pure loro dei comuni mortali come tutti. E se da un lato vogliono sedersi alle tavole più scintillanti e blasonate, dall'altro, dopo una serata emotivamente e fisicamente impegnativa, bramano il loro comfort food preferito: un bell'hamburger. Michael B. Jordan scappa al fast food Ed è così che ieri sera, dopo la cerimonia degli Oscar 2026, Michael B. Jordan, la star della nottata (con la statuetta da miglior attore protagonista in mano) ha deciso di fare una piccola fuga verso il fast food più vicino. Ovviamente con codazzo di fotografi al seguito. L'attore 39enne,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché le star di Hollywood mangiano l'hamburger del fast food subito dopo la cerimonia degli Oscar?

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