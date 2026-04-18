Ice Spice aggredita al McDonald’s | rissa e caos tra i tavoli

Durante le prime ore di mercoledì scorso, una nota artista è stata coinvolta in una rissa in un fast food di Hollywood, dove è stata aggredita fisicamente da una fan mentre si trovava in un locale McDonald's. L’episodio si è verificato tra i tavoli del ristorante, causando caos e disordine tra i presenti. La scena è stata documentata da testimoni e video circolati sui social media.

Ice Spice è stata aggredita fisicamente da una fan durante un pasto veloce in un locale McDonald’s di Hollywood, nelle prime ore di mercoledì scorso. La popstar internazionale si trovava nel fast food insieme a una compagna per mangiare un hamburger quando l’accaduto ha trasformato una cena tranquilla in un violento scontro pubblico, ripreso dalle telecamiche di sicurezza. Dinamica dello scontro tra la rapper e la ragazza. Il video catturato dai sistemi di sorveglianza mostra la scena avvenuta mercoledì mattina: Ice Spice era seduta a un tavolo con un’amica, impegnata in una conversazione informale mentre consumava il pasto. L’equilibrio è stato spezzato dall’arrivo improvviso di una giovane donna che si è precipitata verso il tavolo della cantante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ice Spice aggredita al McDonald’s: rissa e caos tra i tavoli Notizie correlate Rissa tra giovani in centro a Casalpusterlengo: volano sedie e tavoli, accoltellato un 20enne al toraceUna rissa è scoppiata nella notte di Pasqua nel centro di Casalpusterlengo (Lodi) tra almeno 5 giovani. Tragedia sfiorata a Napoli: rissa tra ragazzi al McDonald’s, uno estrae un coltelloPaura questa notte in via Lepanto, all’interno del McDonald’s, dove i Carabinieri della PMZ Bagnoli sono intervenuti per una violenta colluttazione...