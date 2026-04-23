Negli ultimi anni si sono susseguite inchieste giudiziarie che hanno occupato le pagine dei giornali, spesso accompagnate da retroscena e suggestioni che hanno alimentato il racconto pubblico. Da Garlasco a Garlascopoli, il confine tra indagine, spettacolo e opinione si è spesso reso sfumato, creando un mix di fatti concreti e di elementi di spettacolarizzazione. La stagione delle inchieste che finiscono in ‘-opoli’ sembra aver segnato un passaggio tra realtà giudiziaria e narrazione mediática.

Pensavamo di esserci lasciati alle spalle le inchieste che finivano in ‘-opoli’. Dopo Tangentopoli e Vallettopoli, sembrava che quella stagione avesse già detto tutto: il cortocircuito tra verità, potere, narrazione e fango. E invece oggi ci sono tutti gli ingredienti per un’altra formula tossica: Garlascopoli. Ma Garlascopoli non sono soltanto gli audio depositati con un esposto dalla criminologa Bruzzone alla Procura Generale di Milano. Quegli audio, semmai, sono il sintomo di qualcosa che continua a non quadrare. Garlascopoli è diventato il meccanismo stesso: quello per cui ogni elemento ha ancora il potere di far saltare il confine tra indagine, retroscena, suggestione e spettacolo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Garlasco a Garlascopoli: così è saltato il confine tra indagine, retroscena, suggestione e spettacolo

GARLASCO - Il Lato Oscuro - Suggestioni ed Indizi

Notizie correlate

Cristicchi e Francesco: uno spettacolo tra fede, ricerca interiore e il confine tra santità e follia.Cristicchi e Francesco: uno spettacolo per risvegliare le coscienze Simone Cristicchi porta sul palco la figura di San Francesco d’Assisi con lo...

Il misterioso virus “Coruna” che colpisce gli iPhone “è sfuggito da un laboratorio dei servizi americani”. Realtà o suggestione? L’indagine di iVerifyLa notizia, per gli appassionati di high tech e non, se verificata avrebbe dell’incredibile.